Немецкие подлодки оказались оснащены российскими устройствами

Авторы издания рассказали, что Германия начала сотрудничать с российской компанией “Транзас” еще шестнадцать лет назад. Порядка 100 немецкий кораблей ВМФ получили навигационные системы российского производства при канцлере Герхарде Шредере. Впоследствии немецкие военные перешли на систему Transas Navi-Sailor 4000 в своих современных подлодках U 35.

Известно, что компания “Транзас” начала свою деятельность в 1990 году в Санкт-Петербурге. Она функционирует в военном и гражданском секторах. Отмечается также, что три года назад у “Транзаса” появились новые владельцы, а именно финская компания Wartsila. В то же время, подразделение вооружения также осталось у России.