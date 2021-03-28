Наука и технологии
Сегодня в 10:02
Немецкие подлодки оказались оснащены российскими устройствами
Созданных компанией "Транзас"
Издание Bild am Sonntag опубликовало материал, в котором сообщается, что немецкие подлодки оснащены российскими навигационными устройствами.
Авторы издания рассказали, что Германия начала сотрудничать с российской компанией “Транзас” еще шестнадцать лет назад. Порядка 100 немецкий кораблей ВМФ получили навигационные системы российского производства при канцлере Герхарде Шредере. Впоследствии немецкие военные перешли на систему Transas Navi-Sailor 4000 в своих современных подлодках U 35.
Известно, что компания “Транзас” начала свою деятельность в 1990 году в Санкт-Петербурге. Она функционирует в военном и гражданском секторах. Отмечается также, что три года назад у “Транзаса” появились новые владельцы, а именно финская компания Wartsila. В то же время, подразделение вооружения также осталось у России.