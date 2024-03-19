Немецкие ученые начали тестировать роботов для будущих космических миссий

Основная цель эксперимента заключается в тестировании специализированных роботов, способных сканировать местность и создавать трехмерные карты. Также ученые тестируют скафандры, предназначенные для работы в условиях с низкой температурой, до минус 133 градусов, отметили в статье.

Эти исследования имеют важное значение для подготовки к будущим космическим миссиям, где такие технологии могут оказаться необходимыми.