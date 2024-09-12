Немецкие ученые научили робота чувствовать прикосновения

Команда оснастила роботизированную руку чувствительными датчиками, способными фиксировать давление из разных направлений. С помощью машинного обучения робот научился различать типы прикосновений, определяя, в какую точку его «тела» происходит контакт.

Этот метод сделал робота настолько чувствительным, что он смог распознавать цифры, нарисованные на его руке пальцем человека. Благодаря этому новому подходу отпала необходимость в покрытии робота искусственной кожей для распознавания прикосновений.

Исследователи надеются, что их разработка откроет новые возможности для взаимодействия людей и роботов, особенно в промышленных условиях, где роботы часто работают бок о бок с людьми.