Немецкие ученые научили робота чувствовать прикосновения

Опубликовано 12 сентября 2024, 20:101 мин.
Немецкие ученые научили робота чувствовать прикосновенияНовый подход использует датчики и машинное обучение
Инженеры из Германского аэрокосмического центра разработали новый способ придать роботам способность ощущать прикосновения без использования искусственной кожи. В их исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, они объединили традиционные датчики силы и крутящего момента с алгоритмами машинного обучения.
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Команда оснастила роботизированную руку чувствительными датчиками, способными фиксировать давление из разных направлений. С помощью машинного обучения робот научился различать типы прикосновений, определяя, в какую точку его «тела» происходит контакт.
Этот метод сделал робота настолько чувствительным, что он смог распознавать цифры, нарисованные на его руке пальцем человека. Благодаря этому новому подходу отпала необходимость в покрытии робота искусственной кожей для распознавания прикосновений.
Исследователи надеются, что их разработка откроет новые возможности для взаимодействия людей и роботов, особенно в промышленных условиях, где роботы часто работают бок о бок с людьми.