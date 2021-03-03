Наука и технологии
Сегодня в 16:27
Немецкий цирк заменил настоящих животных на голограммы
И смог сделать свои шоу ещё более неповторимыми
В сети появилась информация о крайне необычном эксперименте, устроенном немецким цирком Ронкалли. Так, начав ещё в 90-х годах отказываться от использования животных в своих шоу, труппа уже в 2019 году смогла полностью заменить их на голограммы.
Некоторые из них выглядят один-в-один как настоящие, в том числе манерой двигаться, пишет Популярная Механика. При этом новые технологии позволяют получить такого результата, на который реальные животные не способны. Например, изображать что-то мультяшное, нереальное и «волшебное».
Ещё одной особенностью использования голограмм является демонстрация на сцене тех животных, которых просто так показать не получилось бы. Например, в цирке используются номера с рыбами таких размеров, что их видят все зрители, вне зависимости от расположения в зале.