Немецкий стартап представил энергосберегающую технологию для ИИ

Semron предлагает чипы с уникальной многоуровневой структурой, использующие мемконденсаторы для контроля электрического поля между верхним и нижним электродами. Они утверждают, что такая архитектура может значительно снизить энергопотребление и тепловыделение, а количество слоев мемконденсаторов на одном чипе может быть значительно увеличено, увеличивая вычислительные возможности.

В 2021 году исследователи Semron и Института микроструктурной физики Макса Планка достигли высокой энергоэффективности при обучении моделей компьютерного зрения с использованием этой технологии. Теперь Semron находится на начальном этапе разработки, но привлек 10 миллионов евро инвестиций от Join Capital, SquareOne, OTB Ventures и Onsight Ventures.