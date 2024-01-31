Немецкий стартап представил энергосберегающую технологию для ИИ

Опубликовано 31 января 2024, 22:12
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Немецкий стартап представил энергосберегающую технологию для ИИРаботающую за счет электрических полей
Немецкая компания Semron, основанная выпускниками Дрезденского технического университета Кай-Уве Демасиусом и Ароном Киршеном, представила новое устройство управления нейронными сетями, использующее мемконденсаторы. Эти устройства работают через электрические поля, а не электрические токи, что обещает значительную энергосберегающую эффективность.
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Semron предлагает чипы с уникальной многоуровневой структурой, использующие мемконденсаторы для контроля электрического поля между верхним и нижним электродами. Они утверждают, что такая архитектура может значительно снизить энергопотребление и тепловыделение, а количество слоев мемконденсаторов на одном чипе может быть значительно увеличено, увеличивая вычислительные возможности.
В 2021 году исследователи Semron и Института микроструктурной физики Макса Планка достигли высокой энергоэффективности при обучении моделей компьютерного зрения с использованием этой технологии. Теперь Semron находится на начальном этапе разработки, но привлек 10 миллионов евро инвестиций от Join Capital, SquareOne, OTB Ventures и Onsight Ventures.
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак