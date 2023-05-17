Необычный симбиоз: гигантские акулы заменили рыб-чистильщиков людьми-учёными

Но несмотря на свой внушительный размер, они совершенно безобидны. И как оказалось, эти акулы даже дружелюбны к людям.

Медведи приходят на свалки в поисках пищи, дельфины помогают рыбакам ловить рыбу. И китовые акулы, как выяснили учёные, тоже не прочь попросить у людей помощи.

У этих больших рыб есть проблема — кожные паразиты. Они живут на коже акул и доставляют им неудобства. И, похоже, акулы решили, что люди могут помочь им с этим.

Специалисты из Университета Западной Австралии изучают этих акул уже почти 10 лет. И они заметили, что когда они подплывают к акуле, чтобы собрать образцы паразитов с их кожи, акула замедляет своё движение или даже останавливается.

Такое поведение акул обычно наблюдается в присутствии рыб-чистильщиков, которые помогают им избавиться от паразитов.

Чем больше учёные общаются с акулами, тем спокойнее те реагируют на их присутствие. И, похоже, акулам нравится, когда люди помогают им избавиться от паразитов. Ведь люди могут достать до мест, куда не добираются обычные рыбы-чистильщики, например, до плавников и уголков пасти.