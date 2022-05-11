Неожиданный поворот: Билл Гейтс заразился COVID-19

Он рассказал, что заразился COVID-19 — об этом миллиардер написал в своём Twitter-аккаунте. Там же он отметил, что был привит и даже получил бустерную дозу. Возможно, с этим связано то, что сооснователь Microsoft столкнулся лишь с лёгкими симптомами болезни.

Несмотря на всё это, Гейтс уже заявил о намерении отправиться на самоизоляцию до выздоровления. Он также призвал не волноваться о нём — у предпринимателя есть доступ к высококлассным врачам.

Напомним, что ранее, в рамках одного из своих интервью, Билл Гейтс указал на необходимость модернизировать мировую систему здравоохранения. По его словам, в том состоянии, в каком она находится сейчас, её сложно назвать способной обеспечить равноправный доступ к медицинским технологиям. Особенно при вспышке пандемий.