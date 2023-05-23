Непопулярный витамин К оказался полезен в борьбе с диабетом

Их исследования открыли новую роль витамина K как потенциального средства против данного заболевания.

Стоит отметить, что витамин K достаточно долгое время известен своей ролью в процессе свёртывания крови. Он участвует в сложной реакции, которая называется гамма-карбоксилированием.

Благодаря ему, наша кровь имеет способность к свёртыванию, что критически важно для предотвращения кровотечения.

Исследования в прошлом уже указывали на то, что низкий уровень витамина K может быть связан с повышенным риском развития диабета, но до сих пор мы не знали, как это работает на биологическом уровне.

Теперь же учёные обнаружили, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и, следовательно, связанные с витамином K, есть в большом количестве в так называемых бета-клетках поджелудочной железы. Это клетки, которые производят инсулин, гормон, который контролирует уровень сахара в нашей крови.

Данное открытие может стать важным шагом в понимании и борьбе с диабетом, расширив наши знания о роли витаминов в организме.