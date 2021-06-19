Неправильное питание оказалось одной из самых частых причин смерти

Специалист отметил, что в данном случае речь идет об употреблении некачественной еды и несбалансированном рационе питания в целом. Он отметил, что злоупотребление сахаром, насыщенными жирными кислотами и солью влечет за собой провоцирование ряда болезней, в числе которых сахарный диабет, артериальная гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

“Из 10 причин смертности 6-7 связаны с неправильным питанием, а некоторые специалисты выделяют даже 8. В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания. Ожирение ведет к инфарктам и инсультам. Высокая концентрация простых углеводов либо животных жиров ведет к атеросклерозу”, — предупредил Бобровский.

Специалист порекомендовал придерживаться принципов правильного питания, а значит следить за калорийностью, тщательно подбирать соотношение белков, жиров и углеводов и предпочитать рафинированным и переработанным продуктам натуральные.

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