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Неправильный сон назвали причиной возникновения неизлечимой болезни легких
При этом речь идет как о нехватке, так и об избытке сна на постоянной основе
В научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована статья, в которой говорится о новом открытии ученых, согласно которому люди, спящие более 11 часов или менее 4 часов на регулярной основе, сталкиваются с фиброзом легких в 2-3 раза чаще тех, кто спит стандартные 7-8 часов в сутки.
Фиброз легких — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений — чаще всего возникает при токсическом воздействии медицинских препаратов, различных травмах, облучении и инфекционном процессе. Но последние исследования ученых показывают, что ненормальная продолжительность сна также вызывает фиброз наравне с другими факторами риска для этого заболевания.
”Легочный фиброз — это крайне разрушительное состояние, которое в настоящее время неизлечимо. Поэтому открытие того факта, что биологические часы играют ключевую роль в развитии этой патологии, открывает новые пути к лечению и профилактике этого состояния”, — рассказал один из авторов исследования Джон Блейкли из Манчестерского университета.