Неправильный сон назвали причиной возникновения неизлечимой болезни легких

Фиброз легких — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений — чаще всего возникает при токсическом воздействии медицинских препаратов, различных травмах, облучении и инфекционном процессе. Но последние исследования ученых показывают, что ненормальная продолжительность сна также вызывает фиброз наравне с другими факторами риска для этого заболевания.

”Легочный фиброз — это крайне разрушительное состояние, которое в настоящее время неизлечимо. Поэтому открытие того факта, что биологические часы играют ключевую роль в развитии этой патологии, открывает новые пути к лечению и профилактике этого состояния”, — рассказал один из авторов исследования Джон Блейкли из Манчестерского университета.