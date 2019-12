Неправильный сон назвали причиной возникновения неизлечимой болезни легких

В научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована статья, в которой говорится о новом открытии ученых, согласно которому люди, спящие более 11 часов или менее 4 часов на регулярной основе, сталкиваются с фиброзом легких в 2-3 раза чаще тех, кто спит стандартные 7-8 часов в сутки.