Нервные клетки мозга не восстанавливаются? Их успешно напечатали на 3D-принтере

Воспользовавшись человеческими индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками, они сформировали нейроны верхнего и глубокого слоев, которые затем были напечатаны, формируя ткани с двухслойной организацией.

Эти ткани продемонстрировали специфические для слоя биомаркеры и развили структурно интегрированную сеть процессов.

Имплантация напечатанных тканей в экзовые лезвия мозга мыши привела к значительной структурной интеграции между имплантатом и хозяином, что подтверждается миграцией нейронов и появлением координированных осцилляций Ca2+ на интерфейсе.

Данный метод может быть использован для оценки препаратов и питательных веществ, способствующих интеграции тканей, и предлагает технический резервуар для будущих персонализированных имплантационных лечений с использованием 3D-тканей, полученных из собственных индуцированных плюрипотентных стволовых клеток пациента​.