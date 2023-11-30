Несгораемые части грузового корабля «Прогресс МС-23» затопили в Тихом океане

«Прогресс МС-23», грузовой корабль, завершил свою миссию, погружаясь в Тихий океан. Согласно Роскосмосу, несгоревшие части корабля погрузились в воды океана после того, как он был сведён с орбиты и разрушен при входе в атмосферу. Корабль успешно расстыковался с Международной космической станции после более чем полугода службы, переходя в автономный полет.

С начала своей миссии в мае 2023 года «Прогресс МС-23» выполнил важные задачи, доставив на МКС более 2,5 тонн грузов. Это включало в себя установку универсального рабочего места УРМ-Д, размещённого космонавтами снаружи модуля «Звезда». Завершив свою миссию, корабль уступит место следующему в строю — «Прогресс МС-25», который запланирован к старту с космодрома Байконур 1 декабря и стыковке с МКС 3 декабря.