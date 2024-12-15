Наука и технологии
Опубликовано 15 декабря 2024, 21:45
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Несколько бригад армии США получили РЭБ-рюкзаки

С возможностью работы в электромагнитном спектре
В США три действующие армейские бригады получили систему радиоэлектронной борьбы Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team Manpack (TLS BCT). Система размещается в заплечных рюкзаках.
Несколько бригад армии США получили РЭБ-рюкзаки

© Shawn Nesaw / Army

Первые три бригады протестируют TLS BCT перед полным развёртыванием во всех подразделениях. TLS BCT — оборудование для анализирования радиочастот, необходимое, чтобы находить их источники, а также фиксировать радиоэлектронные атаки. Причём система способна визуализировать данные электромагнитного спектра: оператор сможет видеть, как «в невидимом электромагнитном спектре» выглядит его подразделение и противник.

Согласно пресс-релизу американской армии, в следующие три года подразделения двух боевых групп будут получать TLS BCT — система станет штатной.

Источник:Defense News
Автор:Андрей Кадуков
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