Несколько бригад армии США получили РЭБ-рюкзаки

Опубликовано 15 декабря 2024, 21:451 мин.
Несколько бригад армии США получили РЭБ-рюкзакиС возможностью работы в электромагнитном спектре
В США три действующие армейские бригады получили систему радиоэлектронной борьбы Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team Manpack (TLS BCT). Система размещается в заплечных рюкзаках.
© Shawn Nesaw / Army
Первые три бригады протестируют TLS BCT перед полным развёртыванием во всех подразделениях. TLS BCT — оборудование для анализирования радиочастот, необходимое, чтобы находить их источники, а также фиксировать радиоэлектронные атаки. Причём система способна визуализировать данные электромагнитного спектра: оператор сможет видеть, как «в невидимом электромагнитном спектре» выглядит его подразделение и противник.
Согласно пресс-релизу американской армии, в следующие три года подразделения двух боевых групп будут получать TLS BCT — система станет штатной.