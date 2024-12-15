Несколько бригад армии США получили РЭБ-рюкзаки

Первые три бригады протестируют TLS BCT перед полным развёртыванием во всех подразделениях. TLS BCT — оборудование для анализирования радиочастот, необходимое, чтобы находить их источники, а также фиксировать радиоэлектронные атаки. Причём система способна визуализировать данные электромагнитного спектра: оператор сможет видеть, как «в невидимом электромагнитном спектре» выглядит его подразделение и противник.

Согласно пресс-релизу американской армии, в следующие три года подразделения двух боевых групп будут получать TLS BCT — система станет штатной.