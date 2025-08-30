Несмотря на скандал Маска с Трампом, Grok стал в США ещё одним федеральным ИИ

Директива стала неожиданностью, так как xAI не участвовал в августовском раунде одобрения властями, где были одобрены продукты OpenAI, Google и Anthropic. Как оказалось, официальные лица GSA требуют скорейшего включения Grok в список одобренных ИИ, в том числе его расширенные версии, Grok 3 и 4.

Крупному господрядчику, компании Carahsoft, занимающейся перепродажей технологий, поручено интегрировать xAI в свои предложения и инициативы. Также в американских СМИ появилась информация, что на днях контракт Carahsoft с GSA был обновлён,и в него был добавлен Grok.

В связи с этим событием обозреватели портала Engadget отмечают, что xAI объявила о намерении предложить Grok правительству США ещё в июле, но процесс одобрения осложнился из-за «вызывающего поведения Grok», включая распространение «нацистской пропаганды». К тому же всем известна серия публичных скандалов между Маском и Трампом. Поэтому причина изменения позиции Белого дома неясна.