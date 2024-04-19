Несмотря на «слабое» восстановление рынка, TSMC увеличила прибыль на 8,9%

Согласно отчёту TSMC, выручка в первом квартале 2024 года увеличилась на 16,5% в годовом исчислении, до 592,64 млрд тайваньских долларов. Это был «первый рост» с апреля-июня 2023 года на фоне глобального спада в сфере технологий.

По оценкам аналитиков TSMC, выручка корпорации за период с апреля по июнь 2024 года составит от $19,6 млрд до $20,4 млрд, что должно быть квартальным ростом на 6%, или на 27,6% в годовом исчислении, что выше прогноза рынка. Такую тенденцию компания видит в текущих цифрах: чистая прибыль за январь-март 2024 года составила 225,49 млрд тайваньских долларов, или $6,9 млрд, что на 8,9% больше по сравнению с 206,99 млрд тайваньских долларов в прошлом году.