Несмотря на трудности, Intel поставила рекорд по выручке в 2021 году

В октябре Гелсингер предполагал, что нехватка чипов не закончится как минимум до 2023 года, что несколько подрывает позиции Intel. 2020 год ознаменовался первым большим ростом индустрии ПК за последнее десятилетие, а в начале этого месяца Gartner и IDC сообщили, что в 2021 году продажи выросли еще на 10-15 процентов, было поставлено более 340 миллионов ПК, и спрос был настолько высоким, что, по мнению аналитиков IDC, он мог бы быть еще больше, если бы не дефицит полупроводников.