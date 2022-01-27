Несмотря на трудности, Intel поставила рекорд по выручке в 2021 году

Несмотря на трудности, Intel поставила рекорд по выручке в 2021 годуНо с определенными нюансами
Генеральный директор Пэт Гелсингер заявил, что чипы других поставщиков сдерживали рост компании в 3 квартале 2021 года. На данный момент доходы Intel за 4 квартал говорят о том, что ситуация не улучшилась. Презентация Intel показывает, что доходы от продажи ноутбуков снизились на 16% в годовом исчислении, потому что компания не может поставлять их в таком количестве, как ей хотелось бы, хотя, вероятно, она зарабатывает больше денег на каждом из них: средняя цена продажи компонентов для ноутбуков выросла на 14%.
В октябре Гелсингер предполагал, что нехватка чипов не закончится как минимум до 2023 года, что несколько подрывает позиции Intel. 2020 год ознаменовался первым большим ростом индустрии ПК за последнее десятилетие, а в начале этого месяца Gartner и IDC сообщили, что в 2021 году продажи выросли еще на 10-15 процентов, было поставлено более 340 миллионов ПК, и спрос был настолько высоким, что, по мнению аналитиков IDC, он мог бы быть еще больше, если бы не дефицит полупроводников.