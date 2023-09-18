Нестабильная экономика не смогла помешать росту ИИ в Европе

Компания IDC опубликовала свежий прогноз, согласно которому затраты на ИИ в Европе достигнут $34,2 млрд к концу 2023 года, что составляет около 20,6% от мирового объёма.

Среднегодовой темп роста на местном рынке ИИ ожидается на уровне 29,6% в период с 2022 по 2027 год, что превышает глобальный показатель в 26,9%. К 2027 году затраты на ИИ в Европе ожидаются на уровне выше $96,1 млрд.

Самыми крупными сегментами, в которых активно используется технология, стали банковское дело, профессиональные услуги, розничная торговля, производство и телекоммуникации.

Эти отрасли в сумме занимают более 60% всех затрат на искусственный интеллект в Европе. В частности, банковские ИИ-сервисы генерируют 15,7% выручки, а профессиональные услуги — 11,2%.