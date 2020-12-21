Nestle отозвала более 40 тысяч килограмм куриного мяса из-за найденных в нём кусочков твёрдого пластика

Достаточно серьёзная проблема была выявлена в Lean Cuisine Baked Chicken — курином полуфабрикате быстрого приготовления, сообщает SlashGear. При этом министерство сельского хозяйства США высказало опасения тем, что некоторые партии опасной продукции уже успели продаться, из-за чего они могут прямо сейчас находиться в холодильниках потребителей.

Nestle уже провела внутреннее расследование, которое показало, что «загрязнение» исходит из картофельного пюре, добавленное в блюдо. При этом специалисты компании предупредили покупателей, с какой именно партией стоит быть осторожнее: той, которая была выпущена 2 сентября 2020 года и имеет срок годности до октября 2021 года.