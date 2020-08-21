Nestle займется производством "растительного тунца"

Согласно официальным данным, продажи продукта должны начаться в конце лета 2020 года в Швейцарии. Сама новинка будет состоять из воды, пшеничного глютена, горохового белка, рапсового масла, соли и натуральных ароматизаторов. Отдельное внимание стоит уделить тому, что абсолютно все ингредиенты, используемые при производстве продукта, имеют растительное происхождение. В свою очередь это может сделать продукт популярным среди людей, которые не употребляют в пищу ни мясо, ни рыбу.

Напомним, что согласно мнению аналитиков, растительные альтернативы мясу, рыбе и морепродуктам уже совсем скоро могут стать новым популярным направлением на рынке. При этом ожидается, что основным покупателем подобной продукции станет азиатский рынок.