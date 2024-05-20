Нет, это не фото. Эту картинку сгенерировал обновленный ChatGPT 4o

Буква «o» обозначает Omni, что говорит о возможностях работы ИИ не только с текстом, но и с визуальным контентом и звуком.

Глава OpenAI Грег Брокман продемонстрировал возможности GPT-4o, показав изображение со связным текстом, сгенерированное нейросетью.

На картинке изображен мужчина в футболке с логотипом OpenAI, пишущий текст на доске.

Изображение выглядит впечатляюще и почти как фотография, но опытный пользователь заметит несоответствия. Неестественный угол доски, странная форма кисти человека и неправильное освещение указывают на то, что это сгенерировано ИИ.

Пока что доступ к генерации изображений с помощью GPT-4o закрыт для обычных пользователей. Но компания обещала исправить это в самое ближайшее время.