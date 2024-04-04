Нет, это не шутка на 1 апреля: щит-невидимку можно купить всего за $69 прямо сейчас

«Щит» представляет собой изогнутый лист из прочного поликарбоната. С обратной стороны он оснащен прозрачной рамкой и набором линз, которые рассеивают свет, отраженный от вашего тела и фона, делая вас практически незаметным.

Щит работает лучше всего на однородном фоне и с использованием светлой одежды. Он может быть использован для развлечения, наблюдения за дикой природой, игр в пейнтбол или розыгрышей друзей.