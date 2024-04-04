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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 08:27
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Нет, это не шутка на 1 апреля: щит-невидимку можно купить всего за $69 прямо сейчас

Напоминает технологию будущего
Британская компания Invisibility Shield представила обновленную версию своего «Щита невидимости». Новинка позволит вам на время стать невидимым для окружающих!
Нет, это не шутка на 1 апреля: щит-невидимку можно купить всего за $69 прямо сейчас
© Kickstarter

«Щит» представляет собой изогнутый лист из прочного поликарбоната. С обратной стороны он оснащен прозрачной рамкой и набором линз, которые рассеивают свет, отраженный от вашего тела и фона, делая вас практически незаметным.

Щит работает лучше всего на однородном фоне и с использованием светлой одежды. Он может быть использован для развлечения, наблюдения за дикой природой, игр в пейнтбол или розыгрышей друзей.

Нет, это не шутка на 1 апреля: щит-невидимку можно купить всего за $69 прямо сейчас
© Kickstarter

Однако важно помнить, что «Щит невидимости» не только скрывает вас от мира, но и мир от вас. Рассмотреть что-либо из-за него не получится, придется выглядывать.

Разработчики предлагают «Щит» в трех вариантах: Mini ($68), Full ($378) и Megashield ($883). Новая версия стала легче, прочнее и стабильнее предшественника.

Источник:Kickstarter
Автор:Булат Кармак
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