Нет, это не шутка на 1 апреля: щит-невидимку можно купить всего за $69 прямо сейчас

Опубликовано 04 апреля 2024, 08:27
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Нет, это не шутка на 1 апреля: щит-невидимку можно купить всего за $69 прямо сейчасНапоминает технологию будущего
Британская компания Invisibility Shield представила обновленную версию своего «Щита невидимости». Новинка позволит вам на время стать невидимым для окружающих!
«Щит» представляет собой изогнутый лист из прочного поликарбоната. С обратной стороны он оснащен прозрачной рамкой и набором линз, которые рассеивают свет, отраженный от вашего тела и фона, делая вас практически незаметным.
Щит работает лучше всего на однородном фоне и с использованием светлой одежды. Он может быть использован для развлечения, наблюдения за дикой природой, игр в пейнтбол или розыгрышей друзей.
Однако важно помнить, что «Щит невидимости» не только скрывает вас от мира, но и мир от вас. Рассмотреть что-либо из-за него не получится, придется выглядывать.
Разработчики предлагают «Щит» в трех вариантах: Mini ($68), Full ($378) и Megashield ($883). Новая версия стала легче, прочнее и стабильнее предшественника.