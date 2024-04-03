Нет, это не SpaceX: в небе над США сгорел обломок китайского космического корабля

Но, как позже прокомментировал астрофизик Джонатан Макдауэлл, отслеживающий движение космических объектов на орбите, в атмосфере над Калифорнией сгорели остатки китайского орбитального модуля.

Речь идёт об орбитальном модуле китайской миссии тайконавтов «Шэньчжоу-15», которая была запущена в ноябре 2022 года. Остатки этого объекта и сгорели в атмосфере над США.

Согласно позже обнародованным данным Американского метеоритного общества (AMS), падение создало пылающий огненный шар, свидетелями которого стали люди от района Сакраменто до Сан-Диего. По состоянию на полдень вторника 81 человек сообщил о наблюдении этого события в AMS.