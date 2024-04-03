Нет, это не SpaceX: в небе над США сгорел обломок китайского космического корабля

Опубликовано 03 апреля 2024, 22:17
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Нет, это не SpaceX: в небе над США сгорел обломок китайского космического корабляЭто увидело множество людей
Жители Южной Калифорнии ранним утром 2 апреля увидели в небе округлый факел, многие думали, что это часть носителя компании SpaceX, которая незадолго до этого вывела на орбиту спутники Starlink.
© Jennifer M. / American Meteor Society / Space.com
Но, как позже прокомментировал астрофизик Джонатан Макдауэлл, отслеживающий движение космических объектов на орбите, в атмосфере над Калифорнией сгорели остатки китайского орбитального модуля.
Речь идёт об орбитальном модуле китайской миссии тайконавтов «Шэньчжоу-15», которая была запущена в ноябре 2022 года. Остатки этого объекта и сгорели в атмосфере над США.
Согласно позже обнародованным данным Американского метеоритного общества (AMS), падение создало пылающий огненный шар, свидетелями которого стали люди от района Сакраменто до Сан-Диего. По состоянию на полдень вторника 81 человек сообщил о наблюдении этого события в AMS.