Нет ничего плохого в том, что люди разучились жить без смартфонов

Информационные технологии, такие как гаджеты и различные сервисы, теперь стали обычной частью нашей повседневной жизни. Поддержка развития этих технологий идёт и со стороны государства, как, например, через нацпрограмму «Цифровая экономика». Эта программа направляет огромные суммы денег в область информационной безопасности, поддержку российских IT-компаний и обеспечение доступа к интернету для домохозяйств.

Рост популярности цифровых технологий объясняется высоким спросом пользователей на них. Например, продажи смартфонов по всему миру за последний год возросли на 5 процентов, после периода спада. Это было частично достигнуто благодаря восстановлению спроса в развивающихся странах, отметили аналитики. В России также наблюдается рост продаж некоторых электронных устройств, таких как ноутбуки, что подтверждается исследованием ITReseach.

Цифровые технологии значительно упрощают нашу повседневную жизнь, особенно гаджеты типа смартфонов и ноутбуков. Они позволяют нам связываться с другими и выполнять множество задач в несколько кликов.