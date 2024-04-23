Нет ничего плохого в том, что люди разучились жить без смартфонов

Нет ничего плохого в том, что люди разучились жить без смартфоновОни сильно упростили жизнь большому числу пользователей
Информационные технологии, такие как гаджеты и различные сервисы, теперь стали обычной частью нашей повседневной жизни. Поддержка развития этих технологий идёт и со стороны государства, как, например, через нацпрограмму «Цифровая экономика». Эта программа направляет огромные суммы денег в область информационной безопасности, поддержку российских IT-компаний и обеспечение доступа к интернету для домохозяйств.
Рост популярности цифровых технологий объясняется высоким спросом пользователей на них. Например, продажи смартфонов по всему миру за последний год возросли на 5 процентов, после периода спада. Это было частично достигнуто благодаря восстановлению спроса в развивающихся странах, отметили аналитики. В России также наблюдается рост продаж некоторых электронных устройств, таких как ноутбуки, что подтверждается исследованием ITReseach.
Цифровые технологии значительно упрощают нашу повседневную жизнь, особенно гаджеты типа смартфонов и ноутбуков. Они позволяют нам связываться с другими и выполнять множество задач в несколько кликов.
Ещё в 2009 году, к примеру, для созвона с родственниками за границей приходилось владеть (и недёшево «кормить» такой номер) отдельной SIM-картой для звонков за рубеж. Или владеть компьютером с домашним интернетом, потому что скорости связи по тогдашнему 3G не хватало для созвона по видео, а трафик был дорогим.
Тем не менее, с развитием технологий возникают и новые проблемы, например, разрыв между теми, кто умеет пользоваться новыми гаджетами, и теми, кто нет. Это может привести к дискриминации, когда, например, пенсионеры, не умеющие пользоваться смартфонами, сталкиваются с проблемами в повседневной жизни. Однако, развитие технологий обещает продолжать облегчать нашу жизнь и открывать новые возможности для коммуникации и работы.