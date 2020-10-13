Netflix купил российский сериал "Эпидемия" за рекордно высокую сумму

“Эпидемия” оказалась крайне популярным сериалом, сумев попасть в пятерку лучших шоу крупнейшей мировой видеоплатформы, сообщает издание Коммерсант. Учитывая, что сериал стал доступен на Netflix лишь 7 октября, а уже 11 числа занял четвертое место в общем рейтинге популярности, никак иначе, кроме как успехом, данное событие назвать нельзя.

Напомним, что сериал был снят по мотивам романа Яны Вагнер “Вонгозеро”. В основу сюжета многосерийного фильма легла история о смертельном вирусе, распространяемом в Москве. Продюсерами “Эпидемии” выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов, управляющие телеканалом “ТВ-3”. Заказ на производство сериала был сделан структурами “Газпром-медиа”.