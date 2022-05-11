Netflix начнёт показывать рекламу на платном тарифе уже в 2022 году

По данным The New York Times, стриминговый сервис планирует запустить ещё один тариф, который будет предлагаться по более низкой цене. Но оборотной стороне дешевизны станет наличие рекламы. Запуск нового типа аккаунтов намечен на 2022 год.

Сообщается, что Netflix решила добавить рекламный тариф вслед за основными конкурентами — HBO Max и Hulu. Они, напомним, уже внедрили более дешёвые тарифные планы с демонстрацией рекламы.

Отметим, что представители Netflix до сих пор никак не комментируют информацию о подобных «инновациях». Ждём реакции на публикацию The New York Times.