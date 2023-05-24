Netflix нанял Арнольда Шварценеггера в качестве директора по экшену

Этот оригинальный пост подразумевает активное участие Шварценеггера в создании новых боевиков для популярного потокового сервиса. Стоит отметить, что он уже снялся в главной роли нового комедийного сериала Fubar, премьера которого запланирована на 25 мая.

В сериале он играет бывшего агента ЦРУ, Люка Бруннера, который узнает, что его дочь Эмма также является сотрудником ЦРУ.

Вместе с тем Netflix готовит к выпуску документальный фильм Arnold, посвящённый жизни и карьере Шварценеггера. Фильм рассказывает о его пути к славе, карьере в кино и политике, о его успехах и провалах. Премьера фильма состоится уже 7 июня.

Онлайн-кинотеатр обещает больше боевиков в ближайшем будущем. Среди них — сиквел популярного фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2», который выйдет 16 июня, третий сезон известного сериала «Ведьмак», ожидаемый 29 июня, и другие новинки.