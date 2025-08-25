Netflix опубликовала правила применения ИИ в фильмах и сериалах

Netflix опубликовала правила применения ИИ в фильмах и сериалахВ такие времена живем
Документ появился в разделе Partner Help Center и делит сценарии использования ИИ на низкорисковые и высокорисковые.
Компания подчёркивает, что приоритеты — защита персональных данных, соблюдение авторских прав, уважение к актёрам и съёмочным группам, а также сохранение доверия аудитории. В частности, запрещается использовать ИИ для создания «новых актёрских выступлений» или «замены работы, покрытой профсоюзными соглашениями, без согласия участников».
Netflix также требует, чтобы используемые инструменты не обучались на производственных данных, а генерируемые материалы оставались временными и не попадали в финальный продукт без проверки.
В отдельных случаях применение ИИ должно согласовываться на более высоком уровне.
Компания уже сталкивалась с критикой за использование ИИ: например, в документалке What Jennifer Did и в сериале The Eternaut, где часть VFX заменила генеративная графика.