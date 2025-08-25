Netflix опубликовала правила применения ИИ в фильмах и сериалах

Документ появился в разделе Partner Help Center и делит сценарии использования ИИ на низкорисковые и высокорисковые.

Компания подчёркивает, что приоритеты — защита персональных данных, соблюдение авторских прав, уважение к актёрам и съёмочным группам, а также сохранение доверия аудитории. В частности, запрещается использовать ИИ для создания «новых актёрских выступлений» или «замены работы, покрытой профсоюзными соглашениями, без согласия участников».

Netflix также требует, чтобы используемые инструменты не обучались на производственных данных, а генерируемые материалы оставались временными и не попадали в финальный продукт без проверки.