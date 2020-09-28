Netflix опубликовала тизер нового сериала по игре Resident Evil

Тизер был продемонстрирован представителями Netflix и Capcom в ходе выставки Tokyo Games Show 2020. Анимационный сериал, который получил название Resident Evil: Infinite Darkness, будет выпущен уже в следующем году эксклюзивно на Netflix. Известно, что протагонистами, равно как и в игре, станут Леон Кеннеди и Клэр Редфилд. Продюсером проекта стал геймдизайнер Хироюки Кобаяши, который, к слову, работал над первой игрой культовой франшизы Resident Evil.

Предполагается, что в первом сезоне будет выпущено порядка восьми серий. Точная дата выхода мини-сериала, к сожалению, неизвестна.