Netflix отказался создавать специальное приложение для AR-очков Apple Vision Pro

Вместо этого компания позволит своему существующему приложению для iPad работать на грядущем шлеме смешанной реальности Apple, без каких-либо изменений.

Разработчики, которые не хотят создавать программное обеспечение для Vision Pro с нуля, имеют два варианта: позволить своим приложениям для iPad работать на устройстве или адаптировать их для Vision Pro. Netflix выбрал первый вариант.

Однако, несмотря на то, что очень мало компаний на данный момент обязались создать специальное программное обеспечение для Vision Pro, отказ Netflix от создания нативного приложения может иметь последствия.

Как минимум потому, что Netflix — одна из самых известных компаний, которые отказались от системы внутриприложенческих покупок Apple, несмотря на усилия последней.