Наука и технологии
16:13, 18 августа 2023
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Netflix приготовила сюрприз перед закрытием сервиса аренды DVD в конце 2023 года

Прощальный сюрприз

Netflix решила порадовать своих подписчиков, использующих услугу аренды DVD по почте, последним сюрпризом.

Компания объявила, что отправит до 10 дополнительных дисков перед окончательным закрытием этого 25-летнего сервиса.

Ранее в этом году Netflix заявила о своём намерении прекратить предоставление DVD-услуг, что стало разочарованием для тех, кто по-прежнему пользовался данным сервисом для доступа к фильмам, которые недоступны на стриминговых платформах или в магазинах.

В электронном письме, опубликованном на Reddit, Netflix сообщает своим клиентам о том, что дополнительные диски будут отправлены 29 сентября — в день последней отправки сервиса.

Пользователи должны будут перейти по ссылке в письме до 29 августа, чтобы принять участие в акции.

Netflix выберет диски на основе фильмов, указанных в «желаемых» у пользователя, добавив: «Вы не узнаете, отправлены ли вам дополнительные конверты, пока они не появятся в вашем почтовом ящике».

Однако, похоже, что подписчики не смогут оставить себе дополнительные DVD, так как Netflix ожидает их возврата к 27 октября 2023 года.

Источник:The Verge
Теги:
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