Netflix приготовила сюрприз перед закрытием сервиса аренды DVD в конце 2023 года

Компания объявила, что отправит до 10 дополнительных дисков перед окончательным закрытием этого 25-летнего сервиса.

Ранее в этом году Netflix заявила о своём намерении прекратить предоставление DVD-услуг, что стало разочарованием для тех, кто по-прежнему пользовался данным сервисом для доступа к фильмам, которые недоступны на стриминговых платформах или в магазинах.

В электронном письме, опубликованном на Reddit, Netflix сообщает своим клиентам о том, что дополнительные диски будут отправлены 29 сентября — в день последней отправки сервиса.

Пользователи должны будут перейти по ссылке в письме до 29 августа, чтобы принять участие в акции.

Netflix выберет диски на основе фильмов, указанных в «желаемых» у пользователя, добавив: «Вы не узнаете, отправлены ли вам дополнительные конверты, пока они не появятся в вашем почтовом ящике».

Однако, похоже, что подписчики не смогут оставить себе дополнительные DVD, так как Netflix ожидает их возврата к 27 октября 2023 года.