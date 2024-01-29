Netflix признался в страхе перед ИИ

Представители Netflix также добавили, что использование или принятие новых и новаторских технологий может увеличить их воздействие на претензии по интеллектуальной собственности, а доступность защиты авторских прав для материалов, созданных с помощью ИИ, неопределенна.

Отметим, что использование искусственного интеллекта студиями стало горячей темой для двух голливудских профсоюзов, WGA и SAG-AFTRA, которые бастовали в 2023 году, опасаясь, что технология лишит их средства к существованию.

Так, например, итоговая сделка WGA включает ограничения на использование генеративного ИИ в творческом процессе, включая положение, дающее самому союзу право оспаривать использование существующих работ писателей для обучения программ ИИ.

Соглашение же SAG-AFTRA со студиями включает некоторые, но не все, требования профсоюза по ИИ; например, соглашение позволяет моделям искусственного интеллекта «обучаться» на выступлениях актеров для создания синтетических персонажей.

Актеры смогут предотвратить это только в том случае, если в конечном продукте будут их узнаваемые черты лица.