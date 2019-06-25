Netflix снимает новый фильм в стиле Fallout

Также актер будет режиссировать новый фильм от Netflix. Новая постапокалиптическая история будет адаптацией бестселлера “Доброе утро, полночь” за авторством Лили Брукс-Далтон. Проект будет спродюсирован Джорджем Клуни, Грантом Хесловым из Smokehouse Pictures, Syndicate Entertainment и Anonymous Content.

Клуни будет играть роль одинокого ученого из Арктики Августина. Фильм поведает о его попытках связаться с экипажем космического корабля “Эфир” в момент их возвращения на Землю. Об остальном касте проекта пока нет никакой информации. По плану Netflix, производство фильма должно начаться в октябре этого года.