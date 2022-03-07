Netflix временно ушёл из России

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Netflix временно ушёл из РоссииТо есть говорить об окончательном уходе с нашего рынка пока рано
Вслед за Disney и прочими крупными компаниями, связанными с кино и сериалами, свою деятельность в России временно приостановил Netflix.
Рассказала об этом официальный представитель компании Эмили Файнголд в разговоре с нашими коллегами из The Verge. При этом речь идёт не только о трансляции проектов, но также и о временной приостановке создания новых проектов. На сегодняшний день их число насчитывалось 4 штуки.
Сообщается, что актуальное число пользователей сервиса в России насчитывает около 1 млн человек. При этом, возможно, те, у кого имеется активная подписка, смогут пользоваться ею до момента её истечения.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно об отказе Netflix выполнить требования российского законодательства о предоставлении доступа к 20 российским телеканалам.
Источник: The Verge