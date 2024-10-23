Netflix закрыл свою студию AAA-игр Team Blue

Студия Team Blue была ориентирована на создание многоплатформенной AAA-игры с оригинальным сюжетом, однако спустя год проект оказался свернут. Netflix подтвердил уход ключевых руководителей и закрытие студии.

Изначально Netflix вошел в игровую сферу в 2017 году, запустив мобильную игру по вселенной «Очень странные дела». Компания сосредоточилась на выпуске мобильных и инди-игр, таких как Into the Breach и Terra Nil. На сегодняшний день у Netflix в разработке находится около 90 подобных игр.