Netflix закрыл свою студию AAA-игр Team Blue

Опубликовано 23 октября 2024, 05:151 мин.
Netflix закрыл свою студию AAA-игр Team BlueКомпания возвращается к мобильным и инди-играм
Netflix подтвердил закрытие своей AAA-студии Team Blue, созданной для разработки высокобюджетных игр. В 2022 году компанию возглавил Чако Сонни, бывший руководитель Overwatch, а затем к команде присоединились и другие именитые разработчики из Halo и God of War.
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Студия Team Blue была ориентирована на создание многоплатформенной AAA-игры с оригинальным сюжетом, однако спустя год проект оказался свернут. Netflix подтвердил уход ключевых руководителей и закрытие студии.
Изначально Netflix вошел в игровую сферу в 2017 году, запустив мобильную игру по вселенной «Очень странные дела». Компания сосредоточилась на выпуске мобильных и инди-игр, таких как Into the Breach и Terra Nil. На сегодняшний день у Netflix в разработке находится около 90 подобных игр.