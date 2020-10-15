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Netflix заработал на русском языке и установил цену в рублях
Правда, стоимость подписки все еще кусачая для большинства
Случилось то, чего многие пользователи сети так долго ждали — крупнейший американский стриминговый сервис Netflix наконец-то заработал на русском языке. В честь этого, компания также перевела цену своей подписки в рубли.
В ночь на 15 октября 2020 года популярный онлайн-сервис, формально работающий в России, локализовал свой интерфейс, а также изменил ценообразование для российских пользователей, передает TJ. Так, если ранее россияне были вынуждены оплачивать стоимость подписки в евро, то сейчас компанией сформирована устойчивая цена в рублях. Цена подписки составляет от 599 до 999 рублей в месяц:
Отметим, что по имеющимся данным, для работы на территории России Netflix заключил партнерство с Национальной Медиа Группой. Это означает, что многие фильмы, ранее представленные в каталоге сервиса, наконец-то в него попадут. Также Netflix пообещал выпустить самые известные зарубежные картины и сериалы с русской озвучкой и субтитрами.