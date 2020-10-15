Netflix заработал на русском языке и установил цену в рублях

В ночь на 15 октября 2020 года популярный онлайн-сервис, формально работающий в России, локализовал свой интерфейс, а также изменил ценообразование для российских пользователей, передает TJ. Так, если ранее россияне были вынуждены оплачивать стоимость подписки в евро, то сейчас компанией сформирована устойчивая цена в рублях. Цена подписки составляет от 599 до 999 рублей в месяц: