Нетронутый зуб мегалодона возрастом 3,5 млн лет нашли на дне океана

Нетронутый зуб мегалодона возрастом 3,5 млн лет нашли на дне океанаПервая такая находка
Ученые наткнулись на беспрецедентную находку — удивительно сохранившийся окаменелый зуб Otodus megalodon, нетронутый в течение 3,5 миллионов лет, лежащий на глубине 3 км в Тихом океане. Зуб, принадлежавший колоссальному хищнику, который когда-то правил морями, был чудесным образом найден вертикально стоящим на дне океана.
Зуб размером 63−68 миллиметров, захваченный дистанционно управляемым подводным аппаратом, может похвастаться зазубренными краями. Обнаруженный к юго-западу от Гавайских островов в глубоководном районе близ атолла Джонстон, этот реликт мегалодона позволяет заглянуть в загадочную жизнь доисторического гиганта.
Эксперты полагают, что удаленное местоположение, свободное от скопления осадочных пород, и первозданный вид зуба указывают на невероятное путешествие во времени. Это беспрецедентное открытие подчеркивает значение передовых технологий глубоководной разведки, раскрывающих секреты, скрытые в самых неизведанных территориях Земли.