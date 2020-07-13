Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Благодаря видео, к слову, можно увидеть, что в течение первой минуты полета, все проходило в штатном режиме, в том числе сам взлет ракеты-носители и отделение первой и второй ступени.

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. Что же до разработки ракеты, то закончили ее еще в 2015 году, а на 2018 год был запланирован первый запуск. Иронично то, что Куайчжоу-11 вышла из строя всего лишь спустя несколько дней после успешного старта другой китайской ракеты-носителя серии “Чанчжэн”.