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Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео
По нему можно видеть, что начиналось все в штатном режиме
Китайский центр запуска спутников Цзюцюань подтвердил ходившую по сети информацию о том, что при запуске ракеты-носителя Куайчжоу-11 произошел “сбой”. Но что более интересно, неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео.
Благодаря видео, к слову, можно увидеть, что в течение первой минуты полета, все проходило в штатном режиме, в том числе сам взлет ракеты-носители и отделение первой и второй ступени.
Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили. Что же до разработки ракеты, то закончили ее еще в 2015 году, а на 2018 год был запланирован первый запуск. Иронично то, что Куайчжоу-11 вышла из строя всего лишь спустя несколько дней после успешного старта другой китайской ракеты-носителя серии “Чанчжэн”.