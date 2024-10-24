Неумение ИИ понятно писать тексты научно доказали

Опубликовано 24 октября 2024, 20:431 мин.
Неумение ИИ понятно писать тексты научно доказалиИз-за неудачного выбора выражений
Новости, написанные искусственным интеллектом (ИИ), воспринимаются сложнее, чем созданные журналистами вручную. К такому выводу пришли ученые из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана (LMU) в исследовании, опубликованном в журнале Journalism: Theory, Practice, and Criticism.
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Команда исследователей опросила более 3000 британских потребителей онлайн-новостей, предложив им оценить 24 статьи — 12 из них были написаны вручную, а остальные созданы ИИ с последующей редактурой.
Результаты показали, что автоматизированные тексты вызывали у читателей больше сложностей в понимании. Основные жалобы касались трудных слов и неудачного выбора выражений. Читатели также отметили неудобное представление чисел и данных в новостях, созданных ИИ.
Профессор Нил Турман, руководивший проектом, отметил, что для улучшения восприятия автоматизированных новостей журналисты должны уделять больше внимания редактуре, снижая количество данных и сложных терминов.