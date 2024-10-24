Неумение ИИ понятно писать тексты научно доказали

Команда исследователей опросила более 3000 британских потребителей онлайн-новостей, предложив им оценить 24 статьи — 12 из них были написаны вручную, а остальные созданы ИИ с последующей редактурой.

Результаты показали, что автоматизированные тексты вызывали у читателей больше сложностей в понимании. Основные жалобы касались трудных слов и неудачного выбора выражений. Читатели также отметили неудобное представление чисел и данных в новостях, созданных ИИ.

Профессор Нил Турман, руководивший проектом, отметил, что для улучшения восприятия автоматизированных новостей журналисты должны уделять больше внимания редактуре, снижая количество данных и сложных терминов.