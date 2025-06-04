Neuralink Илона Маска привлекла $650 млн и начала испытания мозговых имплантов

Опубликовано 04 июня 2025, 04:301 мин.
Neuralink Илона Маска привлекла $650 млн и начала испытания мозговых имплантовРазработку тестируют на парализованных пациентах
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, получила $650 миллионов инвестиций в новом раунде финансирования. Эти средства направлены на развитие нейроимпланта, который компания начала тестировать на людях.
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Neuralink заявляет, что уже проводит клинические испытания в трех странах. Тестирование включает использование чипа, вживленного в мозг, который считывает нейросигналы и передает их на компьютеры или смартфоны. Сейчас в эксперименте участвуют пять пациентов с тяжелым параличом. С помощью устройства они управляют цифровыми и физическими объектами, используя только силу мысли.
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами ранее присвоило разработке статус «прорывного устройства». Это относится как к чипу для восстановления речи, так и к технологии, ориентированной на восстановление зрения. Такой статус дает компаниям возможность ускорить процесс разработки и одобрения медицинских технологий.