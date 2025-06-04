Neuralink Илона Маска привлекла $650 млн и начала испытания мозговых имплантов

Neuralink заявляет, что уже проводит клинические испытания в трех странах. Тестирование включает использование чипа, вживленного в мозг, который считывает нейросигналы и передает их на компьютеры или смартфоны. Сейчас в эксперименте участвуют пять пациентов с тяжелым параличом. С помощью устройства они управляют цифровыми и физическими объектами, используя только силу мысли.

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами ранее присвоило разработке статус «прорывного устройства». Это относится как к чипу для восстановления речи, так и к технологии, ориентированной на восстановление зрения. Такой статус дает компаниям возможность ускорить процесс разработки и одобрения медицинских технологий.