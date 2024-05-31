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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 15:45
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Neuralink начала искать ещё трёх добровольцев для вживления нейрочипа

Заявка уже поступила
В базе данных клинических испытаний США появилась запись о заявке компании Илона Маска Neuralink на поиск ещё трёх добровольцев на последующее вживление мозгового нейрочипа.
Neuralink начала искать ещё трёх добровольцев для вживления нейрочипа

© Ferra.ru

Основной этап испытаний запланирован на 2026 год, а исследовательский период должен завершиться в 2031. К 2026 году компания должна найти трёх новых добровольцев с диагностированной тяжёлой квадриплегией — параличом всех конечностей, причиной которого являются тяжёлые травмы спинного мозга или боковой амиотрофический склероз (БАС).

Подтверждений, что Neuralink получила разрешение от контролирующих органов, пока нет — данные в базе клинических испытаний сами по себе не говорят ни о чём. Но это всё же показатель намерений Neuralink увеличить количество пользователей нейроинтерфейсов компании.

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Мозг
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#чип
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#интерфейс
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#Илон Маск