Neuralink начала искать ещё трёх добровольцев для вживления нейрочипа

Основной этап испытаний запланирован на 2026 год, а исследовательский период должен завершиться в 2031. К 2026 году компания должна найти трёх новых добровольцев с диагностированной тяжёлой квадриплегией — параличом всех конечностей, причиной которого являются тяжёлые травмы спинного мозга или боковой амиотрофический склероз (БАС).

Подтверждений, что Neuralink получила разрешение от контролирующих органов, пока нет — данные в базе клинических испытаний сами по себе не говорят ни о чём. Но это всё же показатель намерений Neuralink увеличить количество пользователей нейроинтерфейсов компании.