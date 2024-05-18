Neuralink начала искать второго добровольца для вживления своего нейрочипа

Пока чип от Neuralink получил только один человек, парализованный ниже шеи. В январе доброволец был прооперирован и впоследствии смог управлять смартфоном и компьютером силой мысли. Но в мае было сообщено о проблемах: несколько электродов отошли от мозга. Каково здоровье первого и пока единственного обладателя нейроимпланта, не сообщается.

По заверению разработчиков, они внесли конструктивные изменения в нейрочип и предлагают испытать его следующему добровольцу.

«Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет вам управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли», — рассказал Маск, приглашая потенциальных кандидатов подавать заявки.