Neuralink начала искать второго добровольца для вживления своего нейрочипа

Опубликовано 18 мая 2024, 19:30
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Neuralink начала искать второго добровольца для вживления своего нейрочипаЧтобы показать, что технология перспективна
Илон Маск анонсировал в соцсети Х поиск второго кандидата для вживления нейрочипа компании Neuralink. Маск хочет продемонстрировать безопасность нейроинтерфейса и перспективность технологии.
© Neuralink
Пока чип от Neuralink получил только один человек, парализованный ниже шеи. В январе доброволец был прооперирован и впоследствии смог управлять смартфоном и компьютером силой мысли. Но в мае было сообщено о проблемах: несколько электродов отошли от мозга. Каково здоровье первого и пока единственного обладателя нейроимпланта, не сообщается.
По заверению разработчиков, они внесли конструктивные изменения в нейрочип и предлагают испытать его следующему добровольцу.
«Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет вам управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли», — рассказал Маск, приглашая потенциальных кандидатов подавать заявки.
Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
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