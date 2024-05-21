Neuralink нашла второго добровольца на вживление нейрочипа: операция пройдёт летом

Личность этого человека не раскрывается. Известно, что Neuralink получила около 1 тысячи заявок и отобрала интересующего кандидата. Компания предоставила Управлению по надзору за качеством медикаментов США (FDA) доказательства недопущения во втором устройстве проблем, возникших с первым чипом, и получила разрешение на проведение операции.

Операция должна быть проведена в июне 2024 года.