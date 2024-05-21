Neuralink нашла второго добровольца на вживление нейрочипа: операция пройдёт летом

Опубликовано 21 мая 2024, 21:45
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Neuralink нашла второго добровольца на вживление нейрочипа: операция пройдёт летомКомпания пообещала исправить все проблемы с чипами
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщила, что компания Neuralink Илона Маска получила разрешение на имплантацию нейроинтерфейса второму добровольцу.
Личность этого человека не раскрывается. Известно, что Neuralink получила около 1 тысячи заявок и отобрала интересующего кандидата. Компания предоставила Управлению по надзору за качеством медикаментов США (FDA) доказательства недопущения во втором устройстве проблем, возникших с первым чипом, и получила разрешение на проведение операции.
Операция должна быть проведена в июне 2024 года.