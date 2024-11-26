Neuralink протестирует связанную с мозговым имплантом роборуку

Это эксперименты, направленные на изучение новых возможностей и безопасности нейроимпланта Neuralink в связке с роботизированной хирургической рукой-манипулятором. Поскольку управлять таким роботом сложно в принципе, испытания покажут пределы функциональности мозгового нейроинтерфейса в связке с внешними и сложными устройствами.

На данный момент Neuralink ищет добровольцев для PRIME среди людей с квадриплегией — параличом всех конечностей. Участники испытаний попытаются управлять хирургической роборукой исключительно силой мысли.