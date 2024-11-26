Neuralink протестирует связанную с мозговым имплантом роборуку

Опубликовано 26 ноября 2024, 16:301 мин.
Neuralink протестирует связанную с мозговым имплантом роборукуКак чип работает в связке со сложными устройствами
Агентство Reuters со ссылкой на заявление компании Илона Маска Neuralink и базу данных Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что компания получила разрешение на проведение комплексных экспериментов PRIME.
© Neuralink
Это эксперименты, направленные на изучение новых возможностей и безопасности нейроимпланта Neuralink в связке с роботизированной хирургической рукой-манипулятором. Поскольку управлять таким роботом сложно в принципе, испытания покажут пределы функциональности мозгового нейроинтерфейса в связке с внешними и сложными устройствами.
На данный момент Neuralink ищет добровольцев для PRIME среди людей с квадриплегией — параличом всех конечностей. Участники испытаний попытаются управлять хирургической роборукой исключительно силой мысли.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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