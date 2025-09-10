Neuralink сообщила о 12 пациентах с чипами в мозге

Импланты Neuralink относятся к классу интерфейсов мозг-компьютер. Они вживляются в мозг и позволяют пациентам управлять устройствами с помощью мыслей. Первым публичным пользователем стал Ноланд Арбо, парализованный после несчастного случая. Благодаря чипу он смог играть в видеоигры и изучать языки.

Сейчас, помимо США, компания проводит операции и в других странах. В августе и сентябре Neuralink впервые выполнила хирургические вмешательства в Канаде в рамках четырехлетнего клинического исследования. Его цель — проверить, могут ли пациенты с параличом использовать чип для управления техникой.

Кроме того, летом Neuralink получила одобрение британских регуляторов на запуск испытания под названием GB-PRIME. В нем также будут участвовать люди с тяжелыми нарушениями подвижности, чтобы выяснить, насколько технология помогает взаимодействовать с цифровыми устройствами.

Neuralink заявляет, что в долгосрочной перспективе хочет сделать свои операции массовыми и относительно доступными по цене.