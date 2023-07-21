Neuralink создаст протезы рук и ног, которыми можно будет управлять чипом в голове

Создать интерфейс между протезами конечностей и чипом помогут наработки в области создания человекоподобного робота Optimus, разрабатываемого Tesla. Об этом сообщил владелец обеих компаний.

При это Маск заявил, что удастся создать «роботизированную руку или ногу, такую же, как биологическая, а в перспективе и лучше». Он также подчеркнул, что в перспективе можно будет добиться создания «кибертела».

«Мы верим, что мы можем фактически создать кибертело с невероятными возможностями», — заявил Маск.