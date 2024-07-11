Neuralink вживит чип в мозг второго пациента уже через неделю

Опубликовано 11 июля 2024, 09:49
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Neuralink вживит чип в мозг второго пациента уже через неделюДо конца года их число сильно вырастет
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, планирует вживить свой чип второму пациенту уже через неделю.
Маск сообщил об этом в ходе видеотрансляции и добавил, что до конца года число пациентов с имплантатами достигнет «десятка».
Устройство, названное Telepathy, представляет собой круглый диск с электродными нитями, которые вживляются в мозг.
Neuralink стремится помочь пациентам с травмами головного и спинного мозга, позволяя им управлять телефонами и компьютерами с помощью разума.
В ходе обсуждения Маск и сотрудники компании рассказали о будущих усовершенствованиях устройства и мерах по предотвращению проблем, возникших после первой имплантации.
Компания также обсудила изменения, направленные на предотвращение втягивания электродных нитей из мозговой ткани.