Neuralink вживит чип в мозг второго пациента уже через неделю

Маск сообщил об этом в ходе видеотрансляции и добавил, что до конца года число пациентов с имплантатами достигнет «десятка».

Устройство, названное Telepathy, представляет собой круглый диск с электродными нитями, которые вживляются в мозг.

Neuralink стремится помочь пациентам с травмами головного и спинного мозга, позволяя им управлять телефонами и компьютерами с помощью разума.

В ходе обсуждения Маск и сотрудники компании рассказали о будущих усовершенствованиях устройства и мерах по предотвращению проблем, возникших после первой имплантации.

Компания также обсудила изменения, направленные на предотвращение втягивания электродных нитей из мозговой ткани.