Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2024, 09:49
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Neuralink вживит чип в мозг второго пациента уже через неделю

До конца года их число сильно вырастет
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, планирует вживить свой чип второму пациенту уже через неделю.
Neuralink вживит чип в мозг второго пациента уже через неделю
© Ferra

Маск сообщил об этом в ходе видеотрансляции и добавил, что до конца года число пациентов с имплантатами достигнет «десятка».

Устройство, названное Telepathy, представляет собой круглый диск с электродными нитями, которые вживляются в мозг.

Neuralink стремится помочь пациентам с травмами головного и спинного мозга, позволяя им управлять телефонами и компьютерами с помощью разума.

В ходе обсуждения Маск и сотрудники компании рассказали о будущих усовершенствованиях устройства и мерах по предотвращению проблем, возникших после первой имплантации.

Компания также обсудила изменения, направленные на предотвращение втягивания электродных нитей из мозговой ткани.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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#Илон Маск