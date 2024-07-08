«Невидимая маска»: создана технология воздушной завесы для защиты от вирусов

«Невидимая маска»: создана технология воздушной завесы для защиты от вирусовTaza Aya
© Ferra.ru
Технология использует холодную плазму — ионизированный воздух, эффективно уничтожающий вирусы. Предварительные испытания показали, что система способна обезвредить 99% находящихся в воздухе частиц.
Изобретение особенно актуально для работников сельского хозяйства, птицефабрик и других отраслей с высоким риском заражения воздушно-капельными инфекциями. Ранее маски были основным средством защиты, однако они затрудняют общение и могут запотевать. «Шляпа-щит» Taza Aya лишена этих недостатков и обеспечивает более высокий уровень защиты.
Прототип устройства включает в себя рюкзак весом около 4,5 кг, содержащий модуль холодной плазмы, воздушный фильтр, электронику и аккумулятор. В настоящее время изобретение проходит испытания на птицефабрике Michigan Turkey Producers. Рабочие высоко оценили новинку, отметив ее эффективность и удобство в использовании.
По словам директора компании Taza Aya Альберто Элли, успешные испытания позволят компании запустить массовое производство защитных шляп в 2025 году.