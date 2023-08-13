Невролог рассказала, в каких случаях человек рождается левшой

Левши — это люди, которые предпочитают использовать левую руку. Это нормальное явление, чаще всего вызванное генетикой, но также может быть результатом травм или заболеваний. Эту тему осветила Татьяна Насонова, врач-невролог Клинического центра Сеченовского Университета.

Иногда леворукость формируется из-за повреждения правой руки. В таком случае, если ребёнок не может использовать правую руку, он начинает осваивать левую. Ещё один сценарий — когда дети меняют руки под влиянием родителей, которые предпочитают другую руку.

Существует также патологическая леворукость, вызванная проблемами в структуре мозга из-за травм или болезней. Например, если правое полушарие мозга, управляющее левой рукой, имеет дефекты, то левшам приходится использовать другую часть мозга для управления рукой.