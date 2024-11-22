New York Times обвинила OpenAI в удалении доказательств по делу об авторских правах

В конце 2023 года NYT подала в суд на OpenAI и Microsoft, которые согласно иску, использовали статьи из газеты для обучения ChatGPT и других моделей, а также «охотно отображали содержание статей из газеты, когда их об этом просили — всё без разрешения». В письме сказано, что на стороне OpenAI были уничтожены «все программы и данные о результатах поиска News Plaintiffs». Данные стёрли с одной из двух виртуальных машин, созданных для того, чтобы юристы истца могли изучить учебные данные OpenAI в поисках материалов, защищённых авторским правом.

Хотя юристы и признают, что данные частично восстановлены, но использовать из как доказательства уже нельзя по техническим причинам. При этом истец не настаивает на преднамеренном удалении данных.

«Хотя OpenAI удалось восстановить большую часть стёртых данных, структура папок и имена файлов, в которых хранились рабочие материалы новостных истцов, были безвозвратно утеряны. Без структуры папок и оригинальных окончательных имён восстановленные данные ненадёжны и не могут быть использованы для определения того, где скопированные News Plaintiffs статьи были использованы для создания моделей ответчиков», — сказано в письме NYT.