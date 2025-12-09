Наука и технологии
Опубликовано 09 декабря 2025, 20:15
1 мин.

NextEra и Google расширяют строительство дата-центров в США

Компании будут создавать новые энергомощности
Энергетическая компания NextEra Energy и Google Cloud расширили партнерство для строительства новых источников питания для дата-центров Google по всей территории США. В рамках сделки планируется создание нескольких крупных кампусов центров обработки данных.
Суммарная мощность уже действующих или строящихся объектов, задействованных в сотрудничестве компаний, составляет 3,5 гигаватта. Этого достаточно для снабжения примерно 2,5 миллионов домов. Объем новой генерирующей мощности и финансовые детали соглашения не раскрываются.

Партнеры также намерены к середине 2026 года выпустить продукт на базе искусственного интеллекта. Он предназначен для управления полевыми работами, прогнозирования неисправностей энергооборудования и повышения надежности сетей.

Спрос на электроэнергию в США достиг рекордных значений из-за роста числа дата-центров для искусственного интеллекта. NextEra прогнозирует добавление до 15 гигаватт новой генерации для таких объектов к 2035 году.

